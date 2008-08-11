Саакашвили: Грузия не ведет войны с российским народом

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявляет, что грузинское государство находится под угрозой, но иностранное вмешательство не может его спасти. "Это мы должны сделать сами. Никто за нас этого не сделает", - сказал М.СААКАШВИЛИ в телевизионном обращении, передает РИА «Новости».

По словам М.СААКАШВИЛИ, потери противника значительно превышают потери грузинских вооруженных сил.

При этом президент Грузии пообещал беженцам из Южной Осетии обязательно их вернуть на Родину.

Кроме того, М.СААКАШВИЛИ заявил, что Грузия не ведет войны с российским народом, и пообещал, что между Грузией и Россией восстановятся хорошие отношения. "Мы хотим незамедлительного прекращения огня, который не мы начали. Мы не хотели этой войны, нас завлекли", - заявил грузинский президент.