Бойко: надо расследовать поставки оружия из Украины в Грузию

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что Украина должна занять в грузино-осетинском конфликте более взвешенную позицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Депутат считает необходимым для Украины занять сегодня нейтральную позицию в грузино-осетинском конфликте и воздерживаться от заявлений, которые могут восприниматься как конфликтные.

«Все стороны конфликта традиционно являются дружественными Украине. Сегодня мы должны не поддержать одних против других, а помочь выявить и наказать виновных, независимо от того, какую сторону они представляли и представляют, за жизни мирных людей, за ковровые бомбардировки из систем «Град», - считает Ю.БОЙКО.

По его мнению, на Украине лежит доля ответственности за гуманитарную катастрофу в Грузии, поскольку Украина снабжала грузинскую сторону вооружением и амуницией.

«Когда в горячие точки осуществляются поставки оружия, вопреки международным нормам, на основании того, что кто-то кому-то кум, сват или брат, поставщик оружия несет такую же ответственность за гибель людей, пусть не юридическую, а моральную, как и сами стороны конфликта», - заявил Ю.БОЙКО.

Ю.БОЙКО также заявил о намерении призвать всех украинских парламентариев поддержать законопроект о законодательном запрещении поставок вооружений в зоны вооруженных конфликтов. «Считаю, что такое решение следует принять в виде закона, чтобы никто из действующих чиновников не мог его обойти. В первую очередь нужно на законодательном уровне ввести эмбарго на поставки вооружения всем сторонам конфликта в Грузии», – заявил депутат.

Кроме того, Ю.БОЙКО считает необходимым провести независимое расследование обстоятельств поставок вооружений в зону грузино-осетинского конфликта и в другие «горячие точки». «Это нужно не для того, чтобы наказать «стрелочников», а для того, чтобы показать всем реальным инициаторам этих действий – расследования будут, и фамилии будут называться», – добавил он.

Говоря о перспективах нормализации ситуации в зоне грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, Ю.БОЙКО заявил, что считает это возможным исключительно на основе возврата на позиции, существовавшие на 6 августа, плюс демилитаризации зоны конфликта как с грузинской, так и с осетинской и абхазской сторон.

«Я считаю, что после отхода сторон на начальные позиции и демилитаризации региона следует создать специальную комиссию ООН или ОБСЕ наподобие Гаагского трибунала, которая провела бы полное и независимое расследование преступлений против человечества и человечности, совершенных в зоне конфликта. Никаким территориальным спором нельзя оправдать использование установок «Град» против города, в котором живут мирные жители», - заявил Ю.БОЙКО.