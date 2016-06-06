В России убеждают, что страна уже "почти не чувствует" влияния санкций

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "ЕвроПравда".

По словам Улюкаева, санкции против РФ не имели серьезных макроэкономических последствий для экономики РФ.

"Мы недовольны санкциями, но у них нет серьезных макроэкономических последствий. Тем не менее ключевым понятием в бизнесе является доверие. Как мы можем торговать друг с другом, если мы не доверяем друг другу?" – отметил министр.

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По его словам, санкции оказали негативное влияние на доступ российских компаний к международным рынкам капитала.

Также Улюкаев в очередной раз подчеркнул, что российская экономика прошла самую низкую точку падения.

"Мы преодолели самую нижнюю точку спада. Это было в середине 2015 г. с минус 4,5 процента. С тех пор ситуация улучшается каждый месяц. В течение года спад составил 3,7%. Падение в апреле составит приблизительно 0,7%. Но, я думаю, что мы выйдем на ноль в августе. Мы наблюдаем очень медленную, но положительную динамику", – отметил Улюкаев, отвечая на вопрос относительно современного состояния российской экономики.

Ранее УНИАН сообщал, что у канцлера Федеративной республики Германия Ангелы Меркель не видят оснований для отмены санкций против России.