В России убеждают, что страна уже "почти не чувствует" влияния санкций
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что Россия уже почти не ощущает негативного влияния санкций ЕС.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает "ЕвроПравда".
По словам Улюкаева, санкции против РФ не имели серьезных макроэкономических последствий для экономики РФ.
"Мы недовольны санкциями, но у них нет серьезных макроэкономических последствий. Тем не менее ключевым понятием в бизнесе является доверие. Как мы можем торговать друг с другом, если мы не доверяем друг другу?" – отметил министр.
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По его словам, санкции оказали негативное влияние на доступ российских компаний к международным рынкам капитала.
Также Улюкаев в очередной раз подчеркнул, что российская экономика прошла самую низкую точку падения.
"Мы преодолели самую нижнюю точку спада. Это было в середине 2015 г. с минус 4,5 процента. С тех пор ситуация улучшается каждый месяц. В течение года спад составил 3,7%. Падение в апреле составит приблизительно 0,7%. Но, я думаю, что мы выйдем на ноль в августе. Мы наблюдаем очень медленную, но положительную динамику", – отметил Улюкаев, отвечая на вопрос относительно современного состояния российской экономики.
Ранее УНИАН сообщал, что у канцлера Федеративной республики Германия Ангелы Меркель не видят оснований для отмены санкций против России.