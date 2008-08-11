"Оптимистический" прогноз от ПР: цены выростут на 23-25%

Народный депутат от Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА уверена, что снижение инфляции в июле носит исключительно сезонный характер.

Об этом она заявила сегодня в ходе интернет-конференции на сайте «Главред», отвечая на вопрос, связано ли снижение инфляции с действиями правительства или же носит исключительно сезонный характер.

«Цифры инфляции, полученные в июле и в июне, констатировали факт сезонного снижения цен, которое произошло в основном благодаря новому урожаю овощей и фруктов. В частности, цена на картофель снизилась более чем на 22%. Это снижение носит сезонный характер и не сможет оказать существенного влияния на прогнозируемый годовой показатель инфляции, который у разных экспертов колеблется от 20 до 25%», - сказал И.АКИМОВА.

Она отметила, что в Украине остаются значительные все системные факторы инфляции, так как «бюджетная политика правительства носит проинфляционный характер». «Правительство продолжает предлагать социальные инициативы, реализация которых будет увеличивать инфляционное давление», - заявила народный депутат.

Кроме того, она отметила, что сохраняется так называемый инфляционный навес со стороны цен производителей. «В июле индекс цен производителей вырос с 39 до 43,7% по сравнению с июнем. Это означает, что издержки и цены производителей растут, и рано или поздно они будут переложены на плечи потребителей», - подчеркнула И.АКИМОВА.

По ее мнению, «оптимистичным» можно считать прогноз потребительских цен на конец 2008 года - 23-25%. Что касается прогноза инфляции на 2009 год, то И.АКИМОВА считает, что такой прогноз целесообразно будет сделать только после обсуждения направлений бюджетной политики на следующий год и после того, как «станет понятна система взаимоотношений между НБУ и правительством, а также политическая готовность идти на усиление гибкости обменного курса».

Среди основных методов преодоления инфляции И.АКИМОВА назвала жесткую бюджетную и монетарную политику. «Несколько конкретных шагов включают: бездефицитный бюджет, по крайней мере в 2009 году, рост доходов в полном соответствии с ростом ВВП, гибкий обменный курс и независимый Нацбанк, четкие и эффективные программы целевой социальной помощи для тех, кто в ней нуждается», - подчеркнула она.