Ночью Черновецкий стал мером окончательно

По окончательным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, на выборах Киевского городского председателя победил Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого проголосовали 457 тыс. 887 избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол о результатах выборов был подписан в КГТИК 4 апреля в 3.40.

Протокол содержит все подписи членов КГТИК и необходимые печати.

Согласно документу, за Виталия КЛИЧКО проголосовали 341тис. 249 избирателей, за Александра ОМЕЛЬЧЕНКО – 305 тыс. 363 киевлян

Не поддержали ни одного кандидата 73 тыс. 937 избирателей, принявших участие в голосовании.

По информации секретаря КГТИК Юрия ЛОЗОВСКОГО, по результатам рассмотрения жалоб и заявлений, поступивших в комиссию, в правоохранительные органы столицы направлены на изучение документы одной из жалоб, поступивших из участковой избирательной комиссии столицы.

Ю.ЛОЗОВСКИЙ также сообщил, что уже сегодня должны быть подсчитаны окончательные результаты голосования в Киевский городской совет.