Представитель Ющенко сделал заявление о вероятности военной помощи Грузии

Спецпредставитель Президента Украины, заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил сегодня на брифинге в Гори, что Киев готов оказать Грузии гуманитарную и политическую помощь.

Елисеев подчеркнул, что пока Украина не планирует оказывать Грузии военную помощь, но добавил, что Киев "посмотрит, как будут развиваться события".

По словам замминистра, украинский президент Виктор Ющенко каждый час получает подробные сообщения о ситуации в Грузии.

Как сообщал УНИАН, Украина готова предоставить дипломатическое содействие с целью прекращения боевых действий и начала прямых переговоров между Тбилиси и Цхинвали в любом приемлемом формате. Об этом Константин ЕЛИСЕЕВ заявил вчера во время встречи с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Александром ЛОМАЯ.

Стороны обсудили военно-политическую и гуманитарную ситуацию в Южной Осетии. А.ЛОМАЯ информировал о готовности грузинского руководства решать конфликт путем переговоров исключительно на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Была подчеркнута важность консолидации усилий международного сообщества ради отстаивания базовых принципов Устава ООН и международного права и недопущения актов агрессии против суверенного государства.

Секретарь СНБ Грузии отметил, что представитель Украины стал первым иностранным высокопоставленным представителем, который прибыл в Грузию с начала военных действий в Южной Осетии. Этот факт, по его словам, свидетельствует об активной внешнеполитической позиции Президента Украины и стремлении Украинской стороны оперативно реагировать на вызовы безопасности в регионе.

О поддержке Грузии заявила также Эстония. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт сообщил о намерении в ближайшее время посетить Грузию, а также о готовности эстонских специалистов оказать Грузии помощь в отражении кибератак.