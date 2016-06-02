В правительстве надеются на утверждение НАТО 15 июня окончательного пакета помощи Украине

10:41, 02 июня 2016
Политика
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В НАТО положительно оценили принятый Украиной Стратегический оборонный бюллетень, заявила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

REUTERS

1 июня она приняла участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне дипломатов, состоявшейся в Брюсселе, сообщает Радио свобода.

"В НАТО положительно оценили Стратегический оборонный бюллетень... Они очень рассчитывают на то, что имплементационная фаза этого документа подтвердит все те намерения, которые в него были внесены", - заявила она.

Вице-премьер-министр также объяснила, что есть большая вероятность того, что на встрече министров обороны НАТО, которая состоится 15 июня, будет утвержден окончательный комплексный пакет помощи Украине.

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"Ожидается встреча Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, где, надеемся, будет утверждена комплексная программа помощи Украине, которую окончательно поддержат на саммите НАТО. Это и есть практический результат переговоров", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Она проинформировала послов государств-союзниц НАТО относительно намерений и планов реформирования сектора обороны Украины. В ответ представители выразили готовность дальнейшей поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины. Также государства-члены НАТО, которые являются частью Европейского союза, заверили, что "они поддерживают политику продолжения санкций" в отношении России.

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В рамках своего визита в штаб-квартиру НАТО представитель украинского правительства также встретилась с генеральным секретарем Североатлантического союза Енсом Столтенберґом.

20 мая состоялось заседание СНБО Украины, во время которого был одобрен Стратегический оборонный бюллетень. Впоследствии этот документ утвердил президент Украины Петр Порошенко.

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