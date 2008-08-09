Кабмин повысил размер госдотаций для животноводства

Кабинет Министров Украины постановлением от 6 августа 2008 г. № 706 повысил размер государственных дотаций сельхозпроизводителям за выращенный и реализованный скот и птицу.

Документ обнародован на сайте правительства.

Данное постановление предусматривает увеличение дотации для сельхозпредприятий и физических лиц за молодняк крупного рогатого скота - с 1,9 грн. до 2,9 грн., за свиней (за исключением свиноматок и хряков) - с 1,4 грн. до 2,15 грн. (за килограмм живого веса).

Также увеличена дотация за птицу домашнюю мясных пород: куры - с 0,65 грн. до 1 грн., утки, гуси, индюки - с 0,9 грн. до 1,4 грн.

В постановлении говорится, что повышенные размеры выплат животноводческой дотации вводится с 1 августа текущего года.

Кроме того, документом поручено Министерству аграрной политики подать Министерству финансов предложения относительно перераспределения в установленном порядке средств по бюджетным программам в объеме 280 млн. гривень с целью увеличения расходов для выплаты животноводческой дотации.