Климкин назвал сигналы о постепенной отмене санкций против РФ контрпродуктивными

Об этом говорится в официальном Twitter Министерства иностранных дел Украины.

Также сказано, что Климкин договорился с министром внутренних дел Германии Томасом де Мезьером о поддержке украинских пограничников. Министры "сверили часы относительно безвизового режима".

Ранее иностранные СМИ сообщали, что в ФРГ рассматривают возможность ослабления санкций против России в обмен на сотрудничество Москвы при проведении местных выборов на временно оккупированной части Донбасса.

#Клімкін:будь-які сигнали щ/ поступового зняття санкцій у разі прогресу у процесі імплемент МД є контрпродуктивними pic.twitter.com/LG2Onm8UNi — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 1 червня 2016 р.

По итогам саммита в Исэ-Шими в Японии лидеры стран "Большой семерки" заверили, что в случае необходимости готовы усилить санкции против РФ за ее действия в Украине.

"Мы вновь обращаем внимание, что продолжительность действия санкций будет четко связана с полным выполнением Россией Минских соглашений и соблюдением суверенитета Украины. Санкции могут быть ослаблены, когда Россия выполнит эти обязательства. Однако мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры для того, чтобы увеличить тяжкую цену для России, если ее действия этого потребуют", - отмечается в заявлении лидеров G7.