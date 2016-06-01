Украинский посол призвал МИД ФРГ отреагировать на визит немецкого политика в оккупированный Крым

Об этом Мельник написал в Twitter.

"В связи с нелегальным визитом члена партии левых Маурера в оккупированный Крым призвал МИД ФРГ решительно осудить эту и другие подобные авантюры", - заявил Мельник.

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Украинский дипломат также прокомментировал заявление Маурера о намерении признать Крым "российским". "Заявления Маурера о признании аннексии Крыма в горсовете Квакенбрюка являются не более, чем дешевым трюком: фракция левых имеет "аж" 3 мандата из 31", - отметил Мельник.

Он добавил, что на заседание горсовета Квакенбрюка 6 июня "левые" выносят вопрос улучшения дорожной разметки и установки светофоров.