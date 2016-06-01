В Бундестаге заявили, что Украине надо ломать олигархическую систему, которая мешает развитию

Такое заявление сделал председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". "Олигархи в Украине стали еще сильнее, чем два года назад", - отметил немецкий политик.

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Норберт Реттген считает, что Украина еще очень далека от того, чтобы думать о членстве в Евросоюзе, однако отметил, что видит прогресс в развитии страны. "В Киеве прошли демократические выборы, там есть свободная пресса и свобода выражения мнения. Реформирование Украины - тяжелая задача и в мирное время, а сейчас идет война, поэтому ситуация крайне сложная", - сказал немецкий политик.

Он добавил, что Киев принял много законов, направленных на борьбу с коррупцией, но в практическом плане прогресс недостаточен. В связи с этим, по мнению политика, Германия должна поддержать Украину политически и экономически.

Председатель комитета Бундестага также высказался за сохранение санкций в отношении России, которые он назвал политическим ответом России на аннексию Крыма и вторжение в Украину. "Мы готовы их снять, как только увидим, что Россия сворачивает свое военное присутствие в Украине и придерживается норм международного права. До тех пор санкции будут сохранены. Иначе Запад потеряет свой авторитет", - заявил Норберт Реттген.