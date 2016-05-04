Еврокомиссар надеется, что Украина, Грузия и Косово получат безвизовый режим в этом году

Об этом в интервью Радио Свобода заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган.

По его словам, выполнение законодательства является важнейшим условием для дальнейшего продвижения Украины на пути сближения с ЕС.

«Мне хорошо известно о вызовах, перед которыми оказалась Украина – продолжается вооруженный конфликт, есть полтора миллиона перемещенных лиц, большие экономические проблемы. Это немалый вызов для украинской власти», – сказал Ган.

Он подчеркнул, что Украина должна еще пройти значительный путь, чтобы не только принять необходимое законодательство об ассоциации с Евросоюзом, но и выполнить его.

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Йоганнес Ган выразил надежду, что граждане Украины, Грузии и Косово смогут ездить без виз в Евросоюз в 2016 году. «Еще нужно политическое решение, но в отношении соответствия стандартам они сделали все необходимое», – отметил он.

По словам Иоганнеса Гана, получение Турцией либерализации визового режима не будет проще, чем для Украины, Грузии и Косово. Он опровергает заявления Анкары, что Турция быстрее получит либерализацию за помощь в сдерживании потока мигрантов в ЕС.

«Мы относимся ко всем одинаково. Это означает, что мы применяем к Украине, Грузии и Косово такую же методологию, как и к Турции», – подчеркнул Ган.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия передала предложения Европарламенту и Совету ЕС об отмене виз для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В этой оценке, в частности подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

26 апреля председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович отметил, что для завершения всех необходимых процедур, связанных с рассмотрением предложения Европейской комиссии о предоставлении Украине безвизового режима, Европейскому парламенту необходимо минимум три месяца.