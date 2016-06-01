"Черная бухгалтерия" Партии регионов: в БПП требуют расследования и обнародования всей базы данных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Депутат напомнил, что согласно документам, "меньше чем за полгода в 2012 году было потрачено на политику более 60 млн долларов". Согласно этим данным, в частности, были выделены значительные средства на "подкуп Центральной избирательной комиссии" и на пиар на телеканалах.

Лещенко отметил, что соответствующие документы сейчас есть в распоряжении Национального антикоррупционного бюро. Он призвал провести расследование соответствующей информации.

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"Мы призываем обнародовать всю эту базу данных. Общество должно знать, куда расходовались деньги на политическую коррупцию, кто эти деньги брал", - сказал он.

Кроме того, депутат выразил мнение, что первый заместитель военного прокурора Украины Владимир Жербицкий не сможет объективно расследовать дело экс-министра доходов и сборов Александра Клименко из-за того, что "Жербицкий состоит в личных дружеских, приятельских отношениях с Клименко".

"Он (Жербицкий – УНИАН) не может быть беспристрастным следователем по делу о разграблении государственного бюджета, он не может непредвзято расследовать", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, вчера Лещенко на брифинге в Киеве обнародовал 22 страницы документов так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В них, в частности, говорится о том, что в 2012 году представители Партии регионов в виде взяток выплатили членам Центризбиркома Украины 3 млн грн, а также ежемесячно платили более 1 млн долларов ряду центральных телеканалов за так называемую "джинсу".