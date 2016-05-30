Прокуратура изучает "офшоры" Иванющенко - Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что прокуратура изучает «офшоры» соратника бывшего президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.
"В отношении известного господина Иванющенко есть несколько производств, но, в частности, мы обратили внимание на то, что в панамском списке есть также более 10 офшоров, которые связаны с господином Иванющенко, и сейчас анализируем, какой украинский бизнес в соответствующий период вдруг перешел в собственность этих офшоров", - сказал Луценко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко призвал предпринимателей, у которых забирали бизнес, обращаться в Генпрокуратуру.
«Хотел бы, чтобы украинский бизнес сейчас в официальном порядке обратился о том, у кого забрали любой бизнес-актив, или заставляли платить средства», - заявил он.
По словам генпрокурора, «третий департамент» будет заниматься, в том числе, восстановлением справедливости и законности.
“Господа бизнесмены, я жду ваши заявления об отъеме бизнес-активов и во времена Януковича, и если это происходит сегодня”, - сказал Луценко.
При этом он заверил, что дела будут расследованы, а бизнес-активы возвращены их владельцам.
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Справка УНИАН. Иванющенко входит в число лиц, против которых Европейский Союз ввел санкции. В марте 2016 года Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Януковича и его соратников.
1 апреля прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко сообщил, что ГПУ дело в отношении Иванющенко не закрывала, а решение Днепровского районного суда Киева, которое обязало прокуратуру закрыть это дело, было обжаловано.
3 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генпрокуратура издала постановление о розыске Иванющенко.