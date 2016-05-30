Прокуратура изучает "офшоры" Иванющенко - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

"В отношении известного господина Иванющенко есть несколько производств, но, в частности, мы обратили внимание на то, что в панамском списке есть также более 10 офшоров, которые связаны с господином Иванющенко, и сейчас анализируем, какой украинский бизнес в соответствующий период вдруг перешел в собственность этих офшоров", - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко призвал предпринимателей, у которых забирали бизнес, обращаться в Генпрокуратуру.

«Хотел бы, чтобы украинский бизнес сейчас в официальном порядке обратился о том, у кого забрали любой бизнес-актив, или заставляли платить средства», - заявил он.

По словам генпрокурора, «третий департамент» будет заниматься, в том числе, восстановлением справедливости и законности.

“Господа бизнесмены, я жду ваши заявления об отъеме бизнес-активов и во времена Януковича, и если это происходит сегодня”, - сказал Луценко.

При этом он заверил, что дела будут расследованы, а бизнес-активы возвращены их владельцам.

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Справка УНИАН. Иванющенко входит в число лиц, против которых Европейский Союз ввел санкции. В марте 2016 года Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Януковича и его соратников.

1 апреля прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко сообщил, что ГПУ дело в отношении Иванющенко не закрывала, а решение Днепровского районного суда Киева, которое обязало прокуратуру закрыть это дело, было обжаловано.

3 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генпрокуратура издала постановление о розыске Иванющенко.