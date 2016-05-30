Сейчас люстрации в органах прокуратуры подлежат только 6 человек - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции на посту новоназначенный генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня в Киеве.

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По его словам, согласно закону о люстрации, уже было уволено 205 прокурорско-следственных работников, и сейчас люстрации подлежит лишь 6 человек.

Напомним, Луценко обещал люстрировать около 400 работников прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2014 вступил в силу Закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления "с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами".