Луценко обещает люстрацию около 400 работников прокуратуры
Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко обещает люстрацию около 400 работников прокуратуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о назначении его генпрокурором.
Отвечая на вопрос о люстрационном списке прокуроров, которые работали на руководящих должностях при режиме Януковича, Луценко отметил, что "закон о люстрации - один из самых эффективных инструментов смены чиновничества".
"Поэтому около 400 работников прокуратуры, которые все еще не люстрированы, будут люстрированы", - сказал депутат.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).
За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.
Спустя несколько часов Порошенко подписал этот закон и он был опубликован в спецвыпуске газеты "Голос Украины".
Принятыми изменениями в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.
Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.