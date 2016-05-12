Луценко обещает люстрацию около 400 работников прокуратуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о назначении его генпрокурором.

Отвечая на вопрос о люстрационном списке прокуроров, которые работали на руководящих должностях при режиме Януковича, Луценко отметил, что "закон о люстрации - один из самых эффективных инструментов смены чиновничества".

"Поэтому около 400 работников прокуратуры, которые все еще не люстрированы, будут люстрированы", - сказал депутат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно деятельности Генеральной прокуратуры Украины (№ 4645).

За это решение проголосовали 258 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Спустя несколько часов Порошенко подписал этот закон и он был опубликован в спецвыпуске газеты "Голос Украины".

Принятыми изменениями в Законе "О прокуратуре" устанавливается, что на должность генерального прокурора может быть назначен гражданин Украины, который, среди прочего, имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Ранее в соответствующей статье говорилось о том, что это лицо должно иметь высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее 10 лет.