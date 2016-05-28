Турчинов увидел в заявлениях Путина по Донбассу готовность Кремля продолжать войну

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов подчеркнул, что, заявив о том, что стрельба на Донбассе не прекратится, пока не будет изменена Конституция Украины и амнистированы террористы, президент Российской Федерации перешел к публичному шантажу нашей страны.

"Взяв на себя ответственность за нарушение режима прекращения огня и нарушение Минских соглашений, Путин публично пригрозил Украине продолжением военных провокаций против нас, пока не будет реализован Московский сценарий расчленения Украины", - заявил Турчинов.

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По словам секретаря СНБО, тем самым Москва продемонстрировала, что не собирается выполнять минские мирные соглашения, первыми пунктами в которых является прекращение огня, вывод российский войск с нашей территории и возобновление украинского контроля над восточной границей.

"Вместе с тем Путин планирует и дальше проливать украинскую кровь, уничтожая независимость Украины. Это циничная публичная позиция, которую уже не скрывают московские руководители", - подчеркнул Турчинов и добавил, что после таких заявлений не должно остаться никаких иллюзий относительно добровольного ухода России с оккупированных территорий и прекращения военной агрессии против Украины.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что ответом на такую позицию России должно быть усиление оборонного потенциала нашего государства.

"Мы должны обеспечить необходимым оружием и ресурсами нашу армию, и, в конце концов, принять решение относительно наполнения оборонного бюджета вместо пустопорожних дискуссий в парламенте", - сказал секретарь СНБО выразил надежду, что "наши стратегические союзники также способны переводить с русского однозначные угрозы Путина".