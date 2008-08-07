«Утечка» из Кабмина: Тимошенко просит Ющенко отменить парад

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить военный парад ко Дню Независимости Украины из-за наводнения в Западной Украине.

Об этом УНИАН сообщил источник в Секретариате Кабинета министров.

«Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо Президенту с предложением отменить указ о проведении военного парада в связи с наводнением», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о праздновании 17-й годовщины Независимости Украины.

В соответствии с приказом министра обороны, парад войск, посвященный 17-й годовщине Независимости Украины, состоится 24 августа на Майдане Незалежности в Киеве с привлечением военной техники и авиации. На подготовку и проведение военного парада предусмотрено 70 млн. грн.

Также сегодня министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ на репетиции парада заявил, что на сегодня Министерство обороны Украины не получило из государственного бюджета никаких средств для подготовки и проведения военного парада в Киеве по случаю 17-й годовщины Дня Независимости.