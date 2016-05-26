Народного депутата Гузя не пустили в Приднестровье на встречу с украинцами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народного фронта”, Гузь находился с рабочим визитом в Республике Молдова в рамках работы комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Там состоялся ряд встреч украинских парламентариев, в частности - с министром иностранных дел Лилиан Дарий, вице-премьер министром Георге Балан, депутатами молдавского парламента, а также с представителями проевропейской оппозиции, в частности - с бывшим премьер-министром Юрие Лянкэ.

Также в помещении Посольства Украины состоялась встреча с украинской диаспорой. Украинцы, проживающие в Приднестровье, пригласили Игоря Гузя посетить Тирасполь.

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Зато на пункте пропуска на границе с Украиной "Тирасполь-Гребеники", вблизи города Бендеры, представители приднестровского КГБ сообщили народному депутату, что ему запрещен въезд в Приднестровье, поскольку есть в "списках лиц, въезд которых нежелателен".

"После моих требований предоставить какие-то документы по этому поводу меня отправили в отдельное помещение, куда по очереди начали приезжать руководители местного КГБ. Разговор велся о "Правом Секторе", Надежде Савченко, Майдане, войне на Донбассе, жертвах 2 мая 2014 года в Одессе. Такое впечатление, что зазомбированные КГБисты говорили исключительно "темниками" из российских СМИ. Весь разговор записывали на видеокамеру, и только после долгих переговоров разрешили покинуть территорию таможенного пункта", - рассказал Игорь Гузь.

"На южных границах нашей страны находится явно "вражеская" к Украине полугосударственная территория, которая только и ждет, как вонзить нож в спину. При том, что в Приднестровье проживает 33% украинцев", - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Гузь заявил, что требование Российской Федерации его не впустили в Беларусь.