Кортеж Порошенко прибыл для встречи самолета с Савченко (фото, видео)
На взлетную полосу аэропорта "Борисполь" проследовал государственный кортеж.
Как передает корреспондент УНИАН, зафиксировать, кто именно находится в автомобилях, пока не удалось.
Журналисты собрались у входа в зал официальных делегаций аэропорта. Внутрь никого не пускают.
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Представители СМИ вынуждены наблюдать за взлетной полосой из-за ограждения.
Кортеж Петра Порошенка прибув в аеропорт Бориспіль для зустрічі Надії Савченко pic.twitter.com/S0nllNuKWD— Hromadske.TV (@HromadskeTV) May 25, 2016
УНИАН удалось узнать, что в аэропорт прибыл именно кортеж президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.
Самолет с Савченко на борту ожидают во второй половине дня в аэропорту "Борисполь".
Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.