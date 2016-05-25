Кортеж Порошенко прибыл для встречи самолета с Савченко (фото, видео)

14:12, 25 мая 2016
Политика
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На взлетную полосу аэропорта "Борисполь" проследовал государственный кортеж.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, зафиксировать, кто именно находится в автомобилях, пока не удалось.

Журналисты собрались у входа в зал официальных делегаций аэропорта. Внутрь никого не пускают.

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Представители СМИ вынуждены наблюдать за взлетной полосой из-за ограждения.

УНИАН удалось узнать, что в аэропорт прибыл именно кортеж президента Украины Петра Порошенко.

Фото Украинская правда
Фото Украинская правда

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Самолет с Савченко на борту ожидают во второй половине дня в аэропорту "Борисполь".

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже вылетел в Россию.

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