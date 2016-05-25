Reuters сообщил о помиловании российских ГРУшников Александрова и Ерофеева

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает РБК. Однако администрация президента, который, по закону, должен подписывать прошение о помиловании, пока эту информацию не прокомментировала.

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Ранее сегодня адвокат Александрова Валентин Рыбин сообщил, что главе украинского государства подано прошение о помиловании россиян. Он не уточнял, от чьего имени был подан документа.

Между тем, еще вчера сами осужденные и их адвокаты заявляли, что не будут просить украинского президента о помиловании.