Кипрская компания: Фонд Порошенко не платил наличными за акции
22:10, 20 мая 2016Политика
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Кипрская фирма Ст. K. Chrysostomides & Co LLC прокомментировала выпуск акций фонда "Прайм есетс кэпитал".
Компания выпустила акции, но платежи в денежной форме не осуществлялись / Фото УНИАН
Так, по ее данным, фонд "Прайм есетс кэпитал", бенефициаром которого является украинский президент Петр Порошенко, не оплачивал денежными средствами подписку на акции.
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В официальном письме сообщается, что компания выпустила акции, но платежи в денежной форме не осуществлялись.
Фирма Ст. K. Chrysostomides & Co LLC является юридическим советником Конфекшенери Инвестментс Лимитед
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