Кипрская компания: Фонд Порошенко не платил наличными за акции

Так, по ее данным, фонд "Прайм есетс кэпитал", бенефициаром которого является украинский президент Петр Порошенко, не оплачивал денежными средствами подписку на акции.

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В официальном письме сообщается, что компания выпустила акции, но платежи в денежной форме не осуществлялись.

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