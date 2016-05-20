Кипрская компания: Фонд Порошенко не платил наличными за акции

22:10, 20 мая 2016
Политика
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Кипрская фирма Ст. K. Chrysostomides & Co LLC прокомментировала выпуск акций фонда "Прайм есетс кэпитал".

Фото УНИАН

Так, по ее данным, фонд "Прайм есетс кэпитал", бенефициаром которого является украинский президент Петр Порошенко, не оплачивал денежными средствами подписку на акции.

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В официальном письме сообщается, что компания выпустила акции, но платежи в денежной форме не осуществлялись.

Фирма Ст. K. Chrysostomides & Co LLC является юридическим советником Конфекшенери Инвестментс Лимитед

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