Ющенко: как прекратить вырубку лесов?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал 30 дней органам власти всех уровней, а также правоохранительным и контролирующим органам на наведение порядка в отрасли лесного хозяйства и лесопереработки в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким требованием глава государства выступил на совещании в Главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области, посвященном координации мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Говоря о причинах наводнения на западе страны, Президент отметил, что в значительной мере они заключаются не в непредсказуемости и неконтролируемости стихии, а в человеческом факторе. «Большей безграмотности и беспорядка относительно вырубки лесов, чем в Черновицкой области, я не видел нигде», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В связи с этим он обратился с требованием к Кабинету министров Украины разработать принципиально новую политику в отрасли лесного хозяйства и вынести этот вопрос на ближайшее заседание Кабинета министров в среду.

Президент отметил, что здесь должна речь идти о создании на пострадавшей территории национальных заповедников и парков, чтобы прекратить вырубку лесов, и создать мощные туристическо-развлекательные территории.

Как пример беспорядка в этой сфере на Буковине Президент назвал наличие в области 17 тыс. пилорам, из которых зарегистрировано лишь 39. «Предмет лицензирования такой деятельности является компетенцией органов местной власти, органов внутренних дел, прокуратуры, структур экологического надзора», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В связи с этим он выступил с требованием на протяжении 30 дней произвести соответствующую инвентаризацию и определить законность такой деятельности в западном регионе страны.