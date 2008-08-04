Ющенко знает, как вывозили машинами лес в сопровождении милиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за разработку региональной противопаводковой программы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал журналистам в г. Выжница Черновицкой области.

«Сегодня я буду ставить вопрос правительству, конкретное задание: разработать региональную программу, которая обеспечила бы борьбу с водной стихией, сформировать гидросооружения, начать их строительство и срочное финансирование», – сообщил Президент.

Глава государства выразил убеждение, что многого из того, что произошло во время наводнения, в частности и в этом городке, можно было бы избежать, если бы отношение к природе было рациональным и продуманным.

«Мы сегодня должны говорить о другом отношении к лесному фонду», – сказал Президент.

Он обратил внимание на то, что предыдущее руководство организовало из Выжницы массовый вывоз леса. «Каждую ночь под домами здесь вывозили по машине леса, и очень часто эти машины сопровождала милиция», – сообщил он. В.ЮЩЕНКО при этом подчеркнул, что такие незаконные действия осуществлялись, несмотря на то, что территория Выжницы относится к национальному природному парку.

Как отметил Президент, подобные ситуации – это упрек не только власти, но и местной общине, поскольку она должна была бы реагировать на такие вещи должным образом.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что эта проблема будет обсуждаться на совещании оперативного штаба в Черновцах.

Президент также отметил, что вода из Черемоша не нанесла бы такого большого вреда, если бы было достаточно хорошо проведено берегоукрепление.

«Первый эффект ударной волны из-за бездарного, в том числе гидропланирования, привел к несчастью», – сказал Президент.

Отвечая на вопрос журналистов, Президент отметил, что на Буковине должно быть усилено техническое оснащение территориальных подразделений Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, поскольку сейчас оно на неудовлетворительном уровне.

Он напомнил, что около 8 лет назад на Буковину Министерство обороны передало для нужд МЧС самую лучшую технику для земляных работ. Однако сегодня этой техники уже практически нет, поскольку тогдашнее руководство МЧС распродало ее. «Таким образом, МЧС было оставлено без необходимых средств», – сказал Президент.

Он отметил, что в бюджете на 2008 год учтены средства на финансирование необходимой техники в регионе.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня Министерство обороны рассматривает вопрос о восстановлении на Буковине дислокации инженерного батальона.