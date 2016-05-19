Мэр Днепра Борис Филатов призвал не раскалывать общество из-за переименования города

Городской голова призвал всех быть взвешенными в своих оценках и высказываниях, чтобы не провоцировать раскол в обществе. Вместе с тем он подчеркнул: есть решение Верховной Рады о переименовании, и его нужно выполнять.

"Я как мэр и состав исполкома должны выполнять решения высшего законодательного органа государства. И мы его выполним. Любые спекуляции, связанные с тем, что переименование повлечет дополнительные расходы из кошелька наших земляков, что людям это будет стоить какие-то деньги, – это не более чем политический пиар", – заявил Борис Филатов, добавив, что расходы, связанные с переименованием, по предварительным оценкам, составят 700-800 тысяч гривен.

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Городской голова подчеркнул, что большинство жителей города на Днепре не ассоциировали прежнее название с именем палача украинского народа Григория Петровского, а сам он считает вопрос о переименовании противоречивым и несвоевременным, о чем неоднократно сообщал руководству Верховной Рады.

Борис Филатов также отметил, что в рамках декоммунизации в городе были переименованы около 300 улиц.

Как известно, 19 мая Верховная Рада Украины приняла постановление о переименовании города Днепропетровска в Днепр. Его поддержали 247 депутатов.