Ющенко побывал в зоне бедствия на Прикарпатье (фоторепортаж)

В воскресенье 3 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Ивано-Франковскую область.

Президент ознакомился с ситуацией в наиболее потерпевшем от наводнения в Ивано-Франковской области районе – Верховинском. Идет речь, в частности, о селах Криворивня, Зеленое и Яблуница, пгт.Верховина.

Общаясь с жителями пострадавших сел, Президент отметил: «Все государство, украинцы вместе с вами в этой беде».

Президент Украины подчеркнул, выплата компенсаций пострадавшим от стихии людям не повлияет на инфляцию. “Этого не нужно бояться. Это нормальный процесс”, - сказал глава государства.

По словам В.ЮЩЕНКО, “здесь нет ни одной инфляционной копейки - это средства, которые получил бюджет от поступлений”.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО также поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, оборонным и другим службам за 10 дней возобновить соединение между населенными пунктами Ивано-Франковщины, пострадавшей в результате стихии.

По словам Президента, над восстановлением мостов и дорог в настоящее время работает 1,5 тысяч военных, а в понедельник на Прикарпатье прибудет еще 500 военнослужащих.

В.ЮЩЕНКО пообещал людям, у которых разрушены дома, что к Рождеству они справят новоселье.

Президент прогнозирует, что количество разрушенных домов может вырасти, поскольку отходит вода и дома разрушаются. “За 4 месяца мы должны построить 700 домов, - отметил он. - Я даю слово, что эти дома будут лучше, чем были, потому что очень часто на родительском дворе, кроме кучи глины ничего нет”.

Президент отметил, что “мы не одни в этой беде”. “С нами вся Украина. То, что произошло на Западной Украине, коснулось каждого из нас. Это вызов всем. А мы, украинцы, можем быть солидарными и подать друг другу руку”, - прибавил Глава государства и выразил убеждение, что “мы с этим вызовом справимся”.

Фото Николая Лазаренко POOL/УНИАН