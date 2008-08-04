К ликвидации последствий наводнения привлекут безработных

Кабинет министров Украины распоряжением № 1047 от 2 августа 2008 года разрешил привлекать безработных к выполнению оплачиваемых работ по ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Согласно распоряжению, местные госадминистрации при участии Государственной службы занятости могут привлекать безработных к тем работам, которые не связаны с риском для жизни.

Правительство поручило Минтруда, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям при участии службы занятости принять меры по привлечению граждан, в том числе безработных лиц, к участию в оплачиваемых общественных работах в регионах, которые пострадали от стихийного бедствия.

Согласно решению правительства, источниками финансирования оплачиваемых общественных работ, в соответствии со статьей 10 Закона Украины “О зоне чрезвычайных экологических ситуаций”, являются средства местных бюджетов, другие источники в соответствии с законодательством, в частности средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в случае привлечения к таким работам лиц, которые зарегистрированы в установленном порядке в центрах занятости как безработные), и работодателей, для которых эти работы выполняются.

Средства из указанных источников будут направлены на финансирование расходов по оплате труда (в случае потребности - приобретения инвентаря, спецодежды), перевозке (переезду), оплате проживания лиц, привлеченных к таким работам.

Правительство разрешило центрам занятости проводить финансирование оплачиваемых общественных работ, в том числе оплаты основной и дополнительной заработной платы, в соответствии с частями первой и второй статьи 2 Закона Украины “Об оплате труда”, сумм страховых взносов (сбора), который платят работодатели в соответствии с законами Украины “О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования”, “О страховых тарифах на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности” и “О сборе на общеобязательное государственное пенсионное страхование”, оплаты первых пяти дней временной нетрудоспособности лиц, занятых на оплачиваемых общественных работах для безработных граждан, за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в пределах средств, предусмотренных с этой целью в бюджете Фонда на 2008 год.

Как сообщал УНИАН, с инициативой привлекать безработных к работам по ликвидации последствий наводнения выступило Министерство труда и социальной политики Украины.

«Мы ищем дополнительные ресурсы для преодоления следствий, и у нас такой ресурс - Фонд общего обязательного государственного страхования за счет своих средств может привлекать безработных граждан к оплачиваемым работам по ликвидации последствий наводнения», - сказал первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО на внеочередном заседании правительства 2 августа.