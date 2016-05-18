ГПУ получила письменные показания Януковича по расстрелу Майдана: уверяет, что непричастен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

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«Сегодня утром его адвокаты передали объяснения относительно событий времен Майдана и действий именно Януковича относительно развития этих событий и руководства правоохранительными органами. Конечно, в этих объяснениях написано, что подозреваемый никакого отношения к ним якобы не имеет. Но материалы следствия, собранные доказательства, утверждают обратное», - сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, имя Януковича фигурирует в расследовании по меньшей мере девяти уголовных дел.