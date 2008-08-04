«Рада-3» заставит депутатов работать руками

В сессионном зале Верховной рады началась модернизация электронной системы "Рада-3", призванная обеспечить личное голосование каждого народного депутата. Она осуществляется сотрудниками Института проблем математических машин и систем.

Главным техническим новшеством станет сенсорная кнопка, пишет "Коммерсантъ-Украина". Теперь для того, чтобы проголосовать, народному депутату придется удерживать сенсорную кнопку левой рукой в течение всего времени, отведенного для голосования (10 секунд), а правой нажимать кнопку "за", "против", или "воздержался". "Мы сделали такую систему, которая, с одной стороны, позволяет депутатам голосовать один раз, а с другой – не требует принятия законов для ее внедрения",– рассказал директор Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Анатолий Морозов.

Как известно, на присутствии каждого народного депутата на рабочем месте при совершении процедуры голосования давно настаивает спикер парламента Арсений Яценюк. При этом он ссылается на 84-ю статью Конституции, в которой говорится, что "голосование на заседаниях Верховной рады осуществляется народным депутатом лично". Сейчас депутаты голосуют электронными карточками. Не секрет, что их дубликаты постоянно находятся в руках руководителей фракций.

Опрошенные Ъ депутаты данное нововведение приветствуют. "Это то требование, которое мы выдвигали, когда шли на выборы Верховной рады V и VI созывов,– сказал заместитель главы фракции БЮТ Андрей Портнов.– В перспективе это приведет к тому, что бизнесменам станет интереснее заниматься бизнесом, а не идти в парламент". С ним соглашается заместитель главы фракции Партии регионов Александр Лавринович. "Это (личное голосование), с одной стороны, будет дисциплинировать депутатов, а с другой – поставит перед руководителями политических сил вопрос более тщательного формирования предвыборных списков",– заявил он.

Депутат фракции Партии регионов Алексей Журавко является инвалидом I группы – с детства он лишен одной руки. В связи с этим голосовать по новым правилам для него не представляется возможным. "Для этого депутата оборудуется персональное рабочее место",– сообщил господин Морозов.

Модернизация системы "Рада-3" должна закончиться ко 2 сентября, до начала четвертой сессии Верховной рады VI созыва. Однако начало работы системы находится под угрозой срыва. По словам Анатолия Морозова, переоборудование одного рабочего места в сессионном зале обойдется бюджету в $145-170. В целом же на модернизацию системы "Рада-3" требуется $72,5-85 тыс. "На сегодняшний день нам не перечислили никаких средств,– признался господин Морозов.– Пока работы ведутся за счет института".