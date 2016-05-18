России не удастся сломить дух крымскотатарского народа - Турчинов

Об этом говорится в обращении Турчинова к 72-й годовщине депортации крымскотатарского народа, сообщили в пресс-службе СНБО.

«72 года назад тоталитарный сталинский режим начал широкомасштабную операцию по выселению крымских татар с родной земли. Только два дня понадобилось, чтобы отправить около двухсот тысяч крымчан к местам ссылки по фейковым обвинениям в поддержке нацистов», - отметил Турчинов.

Читайте такжеТурчинов считает, что украинского летального оружия недостаточно для эффективного противодействия агрессору

Сегодня, спустя 72 года, история повторяется, констатировал секретарь СНБО, подчеркнув, что «Путин даже не пытается придумать новый сценарий».

«Опять надуманные обвинения, обыски, запугивания, запреты ... Кремль из-за своих метастаз имперских амбиций аннексировал полуостров и делает все, чтобы уничтожить национальное сознание, историческую память, культурные традиции и достоинство крымских татар», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что «весь цивилизованный мир осудил действия путинского режима, а голос Джамалы донес эту правду со сцены Евровидения миллионам зрителей по всему миру».

«Грубая жестокая сила никогда не победит правду и справедливость! Агрессору не сломить дух крымскотатарского народа! Крым - это Украина!», - подчеркнул секретарь СНБО.