Нотариусы в Южной Осетии срочно составляют доверенности на детей

Зону грузино-осетинского конфликта за последние два дня покинули более 2,5 тысячи жителей Южной Осетии. Об этом сообщил РИА Новости помощник командующего Смешанными силами по поддержанию мира Владимир Иванов. По его словам, отток населения продолжается, жители грузинских сел также покидают свои дома.

Иванов добавил, что российский контингент приведен в состояние повышенной боевой готовности, выставлены дополнительные посты наблюдения.

Эвакуация из отдаленных осетинских сел началась 2 августа. В воскресенье женщины и дети стали покидать Цхинвали. В Северную Осетию прибыли 14 автобусов ПАЗ и пять "Газелей", в которых находились 534 человека, в том числе 390 детей.

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров настаивает на том, что об эвакуации и беженцах речи не идет. Его заместитель заявил, что дети из Южной Осетии приезжают на летний отдых. Он пообещал разместить их в санаториях, на базах отдыха, в интернатах и пансионатах.

Между тем неназванный сотрудник комитета по информации и печати Южной Осетии рассказал РИА Новости, что что в Цхинвали работают нотариусы, которые в срочном порядке составляют доверенности на детей, которых эвакуируют без родителей. По словам источника, из республики эвакуированы около тысячи детей.

Южная Осетия и Грузия обвиняют друг друга в обострении конфликта.