Открылся тир, где в роли мишеней Ющенко, Тимошенко и Янукович

В Бердянске открылся тир с мишенями в виде карикатур на руководителей государства и лидера оппозиции.

Как сообщает местное издание «Бердянск деловой», тир, в котором в качестве мишеней для желающих вывешивают карикатуры на Виктора ЮЩЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА открылся в одном из наиболее посещаемых туристами мест Бердянска - на набережной портового города, по соседству с «обычным тиром, где в качестве мишеней выступают традиционные зайчики, рыбки и т.п.»

По данным издания, тир с мишенями в виде карикатур на политических лидеров отличается от своего соседа более современной оснащенностью и гораздо более высокой ценой.

В первом любителям стрельбы предоставляется традиционная для тиров пневматическая винтовка, из которой можно стрелять в стандартные мишени по 50 коп. за выстрел. Во втором посетителям выдается винтовка для стрельбы в пейнтбол и пули с краской, которыми можно «украсить» карикатурные изображения Президента, премьер-министра и лидера оппозиции за 1,5 грн.

По данным издания, каких бы то ни было санкций к владельцам тира, предлагающего туристам расстреливать краской карикатуры на В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА не применялось.

«Пока тир работает. Претензий к его хозяину со стороны правоохранительных органов пока не было», - пишет «Бердянск деловой», отмечая, что спросом у любителей стрельбы пользуются все три изображения.