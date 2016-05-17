Прокуратура АР Крым открыла дело о геноциде крымских татар в 1944 году

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, ее следственный отдел осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту насильственной депортации крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории бывшей Крымской АССР в 1944 году.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 442 УК Украины (геноцид).

"В ходе расследования установлено, что в течение мая-июля 1944 года по указанию бывших руководителей органов государственной власти СССР с территории Крымской АССР насильно выселено свыше 225 тысяч крымских татар и лиц других национальных групп для проживания в неприспособленных районах Узбекской ССР, Казахской ССР, Башкирской АССР и других областей Российской СФСР", - сказано в сообщении.

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Санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

В ходе досудебного расследования проведено значительное количество следственных действий.

Вместе с тем с целью восстановления и сохранения национальной памяти о незаконном выселении крымских татар и представителей других национальных групп, получения дополнительных доказательств прокуратура Крыма просит всех лиц, обладающих какой-либо информацией о возможных потерпевших, свидетелей преступной депортации, лиц, причастных к совершению преступления, обращаться в ее следственный отдел (вул. Резницкая, 13/15, Киев, 01011, телефон: 200-67-28, или на электронный адрес trynchuk@yandex.ua).

Напомним, что "власти" оккупированного ныне Россией Крыму запретили проводить массовые траурные мероприятия в память жертв геноцида крымскотатарского народа, которые были запланированы Меджлисом на 18 мая.

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