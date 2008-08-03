Нужно ли гражданам право распускать парламент?

Явка на референдуме о праве граждан инициировать роспуск Сейма Латвии, прошедшем в стране в субботу, оказалась недостаточной для внесения поправок в конституцию, передает Лента.ру со ссылкой на France Presse.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие около 40 процентов от 1,515 миллиона зарегистрированных избирателей. Однако для того, чтобы результаты волеизъявления стали нормой конституции, необходимо было участие не менее 50 процентов.

Между тем, за право инициировать роспуск сейма проголосовали почти 96 процентов участников референдума, и лишь 3,5 процента высказались против.

Если бы поправки были одобрены большинством населения, граждане Латвии получили бы право распускать Сейм и инициировать внеочередные выборы. Для этого было бы необходимо провести референдум, собрав подписи 10 процентов обладающих правом голоса латвийцев.