В тернопольских энергетиков похитили проводов на 110 тысяч

В Тернопольской области за полгода у энергетиков похитили электропроводов и опор на 136 тыс. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного инженера по распределительным сетям ОАО «Тернопольоблэнерго» Роман ДОРОШ, в общей сложности было украдено 31,5 километра проводов на сумму почти 110 тыс. грн., 25 опор, 310 килограммов трансформаторного масла из трансформаторных подстанций.

Чаще всего, отметил Р.ДОРОШ, в области воруют провода из алюминия, меди и ценных сплавов. «Во время таких краж воры часто получают травмы и даже умирают. Последний случай недавно произошел в Шумске, когда при попытке срезать провод под напряжением погиб 15-летний парень», - напомнил Р.ДОРОШ.

Он также добавил, что серьезный ущерб наносят воры, которые крадут электроопоры. «В таком случае и материальные убытки больше, и последствия устранять долго и сложно», - заметил он. По его словам, воры при краже опор, как правило, обрезают провода, цепляют их на верхушку опоры и трактором или грузовиком валят ее на землю. Потом болгаркой перерезают арматуру. По словам Р.ДОРОША, затем опоры используют для фундамента, бордюров и в других целях для строительства.

Материалы по совершенным фактам краж находятся на расследовании в райотделах милиции.