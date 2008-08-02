Тимошенко вызвала львовское руководство к себе в самолет

Кабинет министров Украины на своем очередном заседании в среду, 6 августа, планирует утвердить перечень первоочередных водозащитных сооружений, которые требуют немедленного восстановления и ремонта.

Как передает корреспондент, об этом заявила в субботу премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с жителями села Монастырец Городоцкого района Львовской области.

Она подчеркнула, что к ноябрю должна быть полная программа по восстановлению водозащитных сооружений, поврежденных в результате стихии.

В селе Монастырец в результате разлива Днестра были повреждены около сотни домов, которые нуждаются в ремонте.

Премьер-министр по прибытию в аэропорту Львова прямо в самолете провела совещание с руководством области по вопросам ликвидации последствий наводнения.