Южная Осетия обвиняет Украину и США в поставках оружия в Грузию

Как сообщает «5 канал»,по словам президента непризнанной республики Эдуарда КОКОЙТЫ, именно Киев и Вашингтон доставили Тбилиси снайперские винтовки, накануне использованные при перестрелке.

Накануне резко обострилась ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Там вспыхнула так называемая снайперская война. Согласно предварительным данным, уже шесть человек погибли, еще двадцать - ранены. Официальный Тбилиси уже подтвердил факт обстрела. По словам представителя Министерства обороны Грузии, огонь открыли вынужденно - в ответ на обстрел южноосетинскими боевыми группировками. Цхинвали же говорит обратное и обвиняет Грузию в развязывании боевых действий. Сейчас комиссия, в состав которой входят представители Южной Осетии, Грузии и миссии ОБСЕ пытается провести срочные переговоры и заставить участников перестрелки прекратить огонь.