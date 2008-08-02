Тимошенко вылетела во Львовскую и Закарпатскую области

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вылетела с рабочими поездками во Львовскую и Закарпатскую области.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр планирует ознакомиться с результатами ликвидации последствий стихии в этих областях.

В частности, она планирует посетить Городецкий район Львовской области, а также города Тячев, село Тересва, Рахивский и Хустский районы Закарпатской области.

Премьер-министр планирует пообщаться с жителями пострадавших районов, а также на вертолете совершит облет некоторых пострадавших регионов, в частности, ознакомится с противопаводковой защитой в бассейне реки Тиса.

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