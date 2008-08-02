Часть Кабмина переезжает в Ивано-Франковск

Кабинет Министров Украины создал Центральный штаб по координации восстановительных работ по последствиям стихийного бедствия в западных областях.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Кабмина.

Штаб возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, его заместителями назначены министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и начальник Генштаба ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что с сегодняшнего дня армия масштабно будет привлекаться к восстановительным работам.

В свою очередь А.ТУРЧИНОВ сообщил, что Штаб сразу после заседания Кабмина приступает к работе и будет размещаться в Ивано-Франковске.

Он поручил В.ШАНДРЕ подготовить вертолет для того, чтобы представители Центрального штаба могли оперативно передвигаться по зоне чрезвычайной ситуации.

Он подчеркнул, что армия будет привлекаться в полном объеме.

«Это испытание как для государства, так и для армии», - сказал А.ТУРЧИНОВ, добавив, что в состав Штаба войдет командующий Западным оперативным командованием.

Также в Штаб войдут представители практически всех министерств и ведомств.