Тимошенко назначила встречу аграрным ассоциациям

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник, 4 августа, в 10.00 планирует провести совещание с представителями аграрных ассоциаций и фермерских хозяйств, на котором будет обсужден вопрос о ходе сборе урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила, открывая в Днепропетровской области выставку „Всеукраинский день поля – 2008“.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что в ходе совещания планируется обсудить вопросы продажи урожая, а также распределение дополнительных средств госбюджета.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год. В соответствии с законом, расходная часть бюджета будет увеличена на 5,802 млрд. грн. Кроме того, бюджет Аграрного фонда будет увеличен на 1 млрд. грн. и еще 400 млн. грн. планируется выделить на компенсацию процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных предприятий.