"Суд" оккупантов арестовал 4 крымских татар, подозреваемых в "терроризме"

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев на своей странице в Facebook.

"Завершились судебные процессы над крымскими татарами, арестованными вчера после серии обысков проведенных в г. Бахчисарай. Мамутов Энвер, отец семерых детей, Абсеитов Зеври, отец четырех детей, Абильтаров Рустем, отец четверых детей и Меметов Ремзи, отец двоих детей, несмотря на то, что Симферопольский СИЗО переполнен, будут находиться под стражей до 11 июля", - написал он.

Смедляев констатировал, что "на торжество справедливости, к сожалению, пока рассчитывать не приходится".

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В свою очередь заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял ранее в пятницу в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что вчерашние обыски в Бахчисарае связаны с обвинениями против этих крымских татар в "терроризме".

"Я думаю, ситуация будет развиваться очень сложно, и уже есть определенная информация, о которой говорил господин Чубаров, что подобные аресты будут повторяться регулярно. И вот за этот год, за 4 месяца - уже 11 арестов. Людей обвиняют в терроризме", - отметил он.

Напомним, также вчера в Бахчисарае был задержан другой заместитель главы Меджлиса, бывший глава Бахчисарайской районной администрации (2005-2014) Ильми Умеров.

Он подозревается в "призывам к нарушению территориальной целостности Российской Федерации" из-за своих заявлений в эфире телеканала ATR.

Следователь ФСБ РФ вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Россией Крыма.

Прокуратура АР Крым в связи с задержанием Умерова российскими оккупантами открыла уголовное производство по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "нарушение неприкосновенности жилья".

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