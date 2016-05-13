Заседание Рады закрыли из-за конфликта между Тимошенко и Вилкулом, который выступал на русском (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, Вилкул в той части пленарного заседания, где народные депутаты выступают в разделе “Разное”, стал говорить на русском. В ответ в сессионном зале начали раздаваться возмущенные возгласы. После этого несколько депутатов, среди которых внефракционный Владимир Парасюк и Тимошенко, подошли к трибуне и стали мешать выступлению Вилкула.

После этого между Тимошенко и Вилкулом произошла небольшая потасовка возле трибуны. Вилкул все же попытался возобновить выступление, но депутаты продолжали мешать ему.

Как заявил Вилкул, он мог бы выступать и на украинском, если бы его не вынуждали к этому, и добавил, что выступать ему удобнее по-русски.

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Геращенко предупредила, что, если это не прекратится, она закроет заседание.

Поскольку депутаты так и не пришли к согласию, Геращенко закрыла сегодняшнее заседание ВР более чем на полчаса раньше, чем это должно быть (в 14.00). На это решение некоторые депутаты стали возмущаться, говоря о нарушении регламента.