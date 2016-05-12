Фракции "Батькивщина" и РП не будут голосовать за назначение генпрокурором Луценко
18:10, 12 мая 2016Политика
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Фракции "Батькивщина" и Радикальной партии заявляют, что не будут голосовать за назначение лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Юрия Луценко генеральным прокурором Украины.
Две фракции не будут голосовать за назначение Луценко генпрокурором / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своих выступлениях заявили заместитель лидера фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Луценко генпрокурором.
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