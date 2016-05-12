Фракции "Батькивщина" и РП не будут голосовать за назначение генпрокурором Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своих выступлениях заявили заместитель лидера фракции "Батькивщина" Сергей Соболев и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

Читайте такжеЛуценко уже потерял два голоса за себя-генпрокурора

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Луценко генпрокурором.