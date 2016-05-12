Луценко заявил, что "юридическое образование" получил "на скамье осужденного"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в парламенте вопроса о назначении его генеральным прокурором Украины.

"Я прекрасно понимаю, что иду не к славе и не к легкой работе", - отметил Луценко.

Он добавил, что ему "очень неприятно", что из-за него была внесены поправки к действующему закону.

"Я, безусловно, считаю, что это не совсем правильная практика, и никогда бы на это не пошел, если бы смог найти человека, в которого поверил бы президент, парламент и общество, что он может сломать нынешнюю неэффективную и часто преступную систему, и имеет больше желания это сделать, чем я", - сказал Луценко.

Кроме того, в контексте необходимости юридического образования для генпрокурора, он обратился к лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко со словами о том, что ее, как и его, "посадили профессионалы с юридическим образованием".

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"Образование - не залог того, что прокуратура будет работать на закон и общество" - заявил Луценко и добавил, что свое "юридическое" образование он получил "на скамье подозреваемого, на скамье осужденного".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, президент Петр Порошенко внес в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Луценко генпрокурором.