Размещение вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе "нельзя рассматривать вне контекста "Минска-2", считают в Кремле

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы только можем выразить сожаление в связи с тем, что украинские участники переговоров достаточно часто меняют свои позиции, достаточно часто меняют балансировки своих подходов, но вцелом де-факто делают все, чтобы не выполнять тех обязательств, которые возложены на Киев по Минским договорённостям", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, какую позицию занимает Россия по развертыванию вооружённой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, будет ли в зоне конфликта на востоке Украины развернута вооруженная миссия ОБСЕ, он сказал: "По миссии хочу сказать, что украинская сторона слишком часто меняет свои балансировки и подходы в целом".

"Ни один из вопросов нельзя рассматривать вне общего контекста Минских договорённостей. Минские договоренности представляют целый комплекс мер и шагов, которые должны быть сделаны, но до сих пор не делаются", - добавил Песков.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает размещение вооруженных сотрудников ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе и увеличение их численности.

15 апреля президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд скоординировали позиции относительно перспектив введения полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс.

22 апреля президент Украины заявил, что ожидает развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе уже в ближайшее время.

"В результате моих переговоров в ближайшее время я жду введения новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения контроля над режимом прекращения огня, для охраны отведенного вооружения, для обеспечения вывода оккупационных войск Российской Федерации с оккупированной территории и для обеспечения эффективного контроля неконтролируемого участка украинско-российской границы, для того чтобы новые регулярные войска и новое вооружение не заходили на территорию Украины", - отметил Порошенко.

27 апреля пресс-секретарь Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер заявил, что председательствующая в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Федеративная республика Германии попросила секретариат ОБСЕ разработать варианты для улучшения безопасности во время возможных местных выборов на оккупированной части Донбасса, но о создании вооруженной миссии речь пока не идет.

11 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что главы МИД стран "нормандского формата" согласны с необходимостью присутствия международного компонента с целью обеспечения безопасности на востоке Украины.