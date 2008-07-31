Крымско-татарские семьи готовы принять детей из пострадавших регионов

Президиум Меджлиса крымско-татарского народа объявил о готовности принять в Крыму детей Западной Украины, где вследствие стихийного бедствия разрушено большое количество жилья и объектов жизнеобеспечения.

Об этом говорится в принятом сегодня Меджлисом «Обращении к соотечественникам в связи со стихийным бедствием в западных областях Украины», текст которого передан УНИАН.

«В Меджлис крымско-татарского народа поступают обращения соотечественников, изъявляющих готовность оказания ими помощи людям, пострадавшим в результате природной стихии. Большинство предложений сводятся к организованному приему крымско-татарскими семьями детей из пострадавших от стихии территорий Украины», - подчеркивается в обращении.

Президиум Меджлиса заявляет о готовности принять в Крыму детей из Винницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей Украины с последующим их размещением в крымско-татарских семьях на срок, необходимый для устранения последствий природной и экологической катастрофы.

Помимо этого Президиум крымско-татарского Меджлиса обращается с призывом к соотечественникам принять посильное участие в благотворительных акциях, проводимых для сбора средств на оказание помощи пострадавшим жителям Западной Украины.