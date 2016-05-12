Штайнмайер: общий результат встречи "нормандской четверки" неоднозначный

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Радио Свобода.

По его словам, четверо глав МИД Германии, Украины, России и Франции согласовали ряд конкретных мер, среди которых разведение воинских подразделений вдоль линии контакта и создания там демилитаризованных зон или прекращения военных учений неподалеку от линии соприкосновения. Выполнение этих мероприятий должна проконтролировать Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

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Но, сказал Штайнмайер, кроме этого прогресса в вопросе безопасности, встреча не принесла прорыва в политическом процессе, то есть в вопросе местных выборов на оккупированных частях Донбасса и условий для проведения этих выборов.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин констатировал, что во время переговоров в "нормандском формате" на уровне глав МИД стороны смогли достичь определенного прогресса в вопросе безопасности, но не договорились относительно проведения на Донбассе местных выборов.