Штайнмайер: Прекращение огня и местные выборы на Донбассе - сейчас на первом плане

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Берлине в преддверии переговоров в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

По его убеждению, все стороны должны быть заинтересованы достичь сегодня на переговорах значительного прогресса.

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"Есть две вещи, которые мы должны увидеть. За последние пару месяцев мы наблюдаем практически ежедневное нарушение режима прекращения огня. Во время Пасхи мы видели, что этот режим соблюдается. Сейчас мы должны найти механизм для продолжения режима прекращения огня", - сказал Штайнмайер.

Вторым вопросом, по которому стороны должны достичь прогресса, Штайнмайер назвал проведение местных выборов на Донбассе. "Что касается политического процесса, то местные выборы сейчас на переднем плане. К сегодняшним переговорам мы провели соответствующую подготовку, и я надеюсь, что сегодня мы достигнем прогресса в этом процессе", - подчеркнул он.

Штайнмайер напомнил, что два месяца тому назад министры встречались в Париже. "Погода была плохой, как и переговоры. После встречи я четко дал понять, что я не доволен результатами переговоров. Переговоры продолжаются более двух лет для того, чтобы перевести то, что записано на бумаге в Минских договоренностях, в действие. Мы ищем политическое решение, но выглядит это так, что ничего не продвигается, и так не может оставаться. Тот факт, что у нас нет прогресса, также причиняет вред процессу", - заявил глава внешнеполитического ведомства Германии.