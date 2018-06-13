Встреча в Берлине: к чему приведут Украину "нормандские" переговоры

Анонсируя грядущую встречу дипломатов в Берлине, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что необходимо «вновь прибегнуть к разрушению блокады между Киевом и Москвой», что «минский процесс не может продолжаться бесконечно», и что нужен прогресс в его реализации. Этот прогресс, в понимании главы немецкого внешнеполитического ведомства, состоит в том, чтобы главы МИД четырех стран договорились относительно «подготовки местных выборов, обеспечения безопасности на них», чтобы избежать «возврата к эскалации».

Штайнмайер отметил и то, что «перемирие становится более хрупким, количество нарушений режима тишины и количество жертв растут все быстрее». По его словам, на сегодняшний день ситуацию на востоке Украины трудно назвать удовлетворительной. Но и это – существенно отличается от того, что происходило на Донбассе еще несколько месяцев назад.

Впрочем, в МИД Украины отмечают, что, по большому счету, никаких перемен в вопросе урегулирования ситуации на востоке страны не произошло – режим прекращения огня постоянно нарушается и боевиками используется тяжелая техника...

По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, «нормандской четверке», в первую очередь, нужно будет обсудить, каким образом «Россия собирается обеспечивать прекращение огня и создание условий безопасности для движения вперед в части организации условий для проведения выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартов ОБСЕ».

В то же время в МИД России намекают, что продолжат педалировать тему «гражданского конфликта» в Украине и необходимости прямого диалога Киева с пророссийскими боевиками. Во всяком случае, по словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, в дискуссии «нормандской четверки» по Донбассу РФ сделает акцент на местных выборах, «предоставлении региону законодательно закрепленного на постоянной основе особого статуса, амнистии и осуществлении реальной конституционной реформы».

Выборы преткновения

Повестка дня сегодняшней встречи проста: обсуждение укрепления режима прекращения огня, который, по идее, начал действовать с 1 мая, подготовка к проведению выборов на Донбассе (относительно обеспечения безопасности), а также улучшение гуманитарной и социально-экономической ситуации на востоке Украины. Но, если учесть, что на прошлой встрече «нормандской четверки» в Париже 3 марта круг тем был приблизительно таким же, и результаты той встречи, по словам Штайнмайера, вызвали лишь разочарование, ожидать, что 11 мая ситуация кардинально изменится, не стоит.

Во-первых, потому, что европейцы почему-то обходят вниманием тот факт, что именно Россия не хочет углубляться в вопросы обеспечения безопасности во время проведения голосования на востоке Украины, если таковое вообще состоится.

Во-вторых, Запад старается в упор не замечать реакцию украинского общества на продавливание выборов на Донбассе и учитывать мнение большинства украинцев. Так, согласно социологического исследования, проведенного Центром Разумкова, результаты которого были опубликованы 28 апреля, 52,5% респондентов высказались против проведения выборов на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. А 56,4% опрошенных высказались также против предоставления Донбассу «особого статуса».

Таким образом, вопросы относительно принятия соответствующего избирательного законодательства, которое, теоретически, позволило бы проводить выборы, будут подниматься, считает политолог Тарас Чорновил. Но дальше разговоров дело не пойдет. «Украина заявит, что для этого пока нет почвы и оснований, поскольку еще не выполнены условия безопасности, боевые действия продолжаются, а пусть даже условное прекращение огня вовсе не означает, что выполнены другие пункты – разоружение боевиков и прочее», - отмечает он.

Вместе с тем, западные партнеры Украины и Россия могут поднять вопрос о том, что речь может не идти о проведении выборов непосредственно сейчас. Но нужное законодательство Украине все же следует принять, дабы продемонстрировать готовность провести их в принципе, при соответствующих условиях.

В свою очередь, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отмечает, что для «нормандской четверки» важно, чтобы механизм переговорных групп в Минске продолжал функционировать. А для этого нужны определенные промежуточные результаты. Таковыми немецкие и французские дипломаты и видят принятие закона о выборах на оккупированных территориях. «Очевидно представители «нормандской четверки» будут говорить о модели этих выборов, о стандартах, о возможных временных промежутках, когда могут быть проведены эти выборы», - считает он.

Кроме того, естественно, речь должна идти и о комплексе мер по уменьшению эскалации, по демилитаризации региона. По крайней мере, по словам Кулика, на этом, в качестве условия проведения любых электоральных мероприятий на этих территориях, будет настаивать украинская сторона.

Международный компонент

Эксперт БФ «Майдан иностранных дел», дипломат Александр Хара считает, что ничего путного от переговоров в Берлине ждать не следует. Несмотря на очередное «перемирие», относительное затишье на Донбассе в течение майских праздников никак не влияет на общую картину с безопасностью в зоне АТО. А, учитывая, что Минские договоренности не отражают реального положения вещей, то есть, вооруженной агрессии России против Украины, разговоры об одностороннем выполнении этих соглашений Киевом не имеют смысла. «Эти договоренности написаны так, как будто у нас есть гражданская война. Если у нас гражданская война, то, безусловно, можно решить этот вопрос, сев за стол переговоров с теми, кто против нас воюет, договориться об определенной автономии. Но если это агрессия другого государства, то это межгосударственный конфликт, и этот вопрос нужно решать по-другому», - уверен Хара.

Собственно, как уже писал УНИАН, выборы на востоке Украины если и возможны, то под наблюдением и вооруженным контролем со стороны международного сообщества. Дело в том, что нынешняя наблюдательная миссия ОБСЕ давно доказала свою неэффективность в вопросах безопасности. Именно поэтому все чаще поднимается вопрос усиления миссии и «превращения» ее в полицейскую.

Вместе с тем, даже вооруженная полицейская миссия ОБСЕ не способна противостоять боевикам. К тому же, ее основная цель – правоохранительная. Заставить пророссийские военные группировки выполнять договоренности о перемирии представители ОБСЕ не в силах.

Это – задача для миротворческих вооруженных сил. Но, по словам политолога, директора социологической службы «Украинский барометр» Виктора Небоженко, западные участники «нормандской четверки» пока не готовы выступить с таким предложением. «Прорыв в этом направлении мог бы быть лишь тогда, когда Франция и Германия взяли бы на себя ответственность и обеспечили бы вооруженную защиту проведения выборов по украинским законам», - считает он.

Как бы там ни было, Украина задекларировала идею принять миротворцев. И теперь обсуждение темы проходит в «недрах ООН». Впрочем, решение, если таковое и будет, может быть озвучено публично и через несколько лет.

Гуманитарные вопросы

В этой связи, наиболее важными темами для обсуждения «нормандской четверки» украинские эксперты считают гуманитарные вопросы. «На Донбассе очень много проблем, связанных с коммуникациями и контрабандой, с обменом пленных и социально-экономической ситуацией в зоне войны. Это все должно очень активно обсуждаться», - отметил Небоженко.

«Главной темой должна быть тема возвращения заложников, освобождение пленных, - считает Тарас Чорновол. – Гуманитарная составляющая должна быть определяющей в переговорах».

Такого же мнения придерживается эксперт-международник БФ «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос. По его словам, вопросы обмена заложниками обсуждаются долгое время без особого продвижения и, если дело Савченко сдвинулось с мертвой точки, то по другим украинским гражданам, которые находятся в плену, прогресса пока нет. В этой связи, по его мнению, Киеву нужно тщательнее готовится и активнее продвигать на международной арене именно эту тему. «Тогда это бы возымело положительный эффект», - считает он.

Константин Гончаров