Депутаты отложили принятие закона об открытости информации про деятельность ВР

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект во втором чтении и в целом проголосовали лишь 206 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

После нескольких попыток удалось направить документ в профильный комитет для подготовки к повторному второму чтению. За это решение проголосовал 241 депутат.

Согласно законопроекту, Закон "О статусе народного депутата Украины" дополняется положением, согласно которому Аппарат Верховной Рады обеспечивает ежемесячное обнародование на официальном веб-сайте парламента списка народных депутатов и суммы выданных каждому депутату средств для компенсации стоимости проезда по территории Украины.

Также Аппарат ВР обеспечивает ежемесячное обнародование на официальном веб-сайте парламента списка народных депутатов и размера выданных каждому из них средств на аренду жилья или наем гостиничного номера.

Кроме того, проектом закона устанавливается, что Аппарат ВР обеспечивает обнародование и ежемесячное обновление на веб-странице народного депутата на официальном веб-сайте парламента в списке помощников-консультантов народного депутата с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) каждого из помощников-консультантов и их статуса (работает по срочному трудовому договору на постоянной основе или по совместительству, работает на общественных началах). Указанная информация публикуется без согласования с народным депутатом или его помощником-консультантом.

Определяется также, что протоколы, стенограммы и аудиозаписи заседаний комитетов хранятся в установленном порядке и размещаются на веб-странице комитета на официальном веб-сайте ВР.

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В Регламенте Верховной Рады, утвержденном соответствующим законом, предлагается установить, что гласность заседаний ВР обеспечивается путем трансляции заседаний по телевидению и радио, публикации решений Верховной Рады в "Ведомостях Верховной Рады, газете "Голос Украины"; размещение информации о заседаниях ВР и принятые на них решения на официальном веб-сайте Верховной Рады; обеспечение Аппаратом ВР обязательной аудио - и видеотрансляции в режиме реального времени заседаний Верховной Рады на сайте парламента.

Среди прочего, устанавливается, что смета ВР на следующий год утверждается парламентом во время принятия проекта закона о государственном бюджете Украины на следующий год во втором чтении по заключениям комитетов, к предмету ведения которых относятся вопросы регламента и бюджета, и обнародуется Аппаратом Верховной Рады на официальном веб-сайте Верховной Рады.

Аппарат ВР обеспечивает обнародование на официальном веб-сайте Верховной Рады проекта сметы Верховной Рады на следующий год не позднее чем за десять дней до рассмотрения вопроса на пленарном заседании парламента.